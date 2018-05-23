Ведущий одесский новостной сайт "Думская" уже около суток испытывает серьезные технические сложности. Из-за проблем у регистратора он временно недоступен по основному домену http://dumskaya.net.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Главный редактор "Думской" Олег Константинов заверил, что работа информационного сайта будет возобновлена в ближайшее время.

"Возникли проблемы чисто технического характера у регистратора, и "Думская" была временно отключена. Вопрос уже решается, в ближайшее время работа будет возобновлена. Вместе с тем мы продолжаем работать в социальных сетях, действует зеркало сайта - dumskaya.net.ua", - сообщил он.

При этом ведущий программист "Думской" Петр Обухов в одном из комментариев под сообщением об отключении сайта написал: "Сервак не лег. Домен отрубили", связав сложившуюся ситуацию с наличием на сайте материалов, посвященных расследованию деятельности в Одессе секты.

Согласно данным сервиса Similarweb, сайт "Думская" ежемесячно посещают от 2,5 до 4,1 млн пользователей.

Как сообщала "Страна", 24 апреля неизвестные взломали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и требовали за его разблокировку 0,1 Bitcoin (около 24 тысяч гривен).

Минэнергоугля создало рабочую группу для анализа причин взлома его сайта и обещало восстановить его работу в ближайшее после взлома время.

Однако спустя три недели после взлома сайт так и не починили.