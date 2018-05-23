В Мукачевском районе Закарпатской области нашли повешенным на территории собственного домохозяйства главу села Лалово. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на полицию Закарпатья.

Сообщение о смерти мужчины 1960 г.р. через повешение поступило в полицию вчера вечером от его гражданской жены, которое обнаружилибездыханного мужа на чердаке дома. Женщина сообщила, что муж в последнее время был подавленным.

"Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предсмертной записки покойный не оставил. По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Тело направлено на судмедэкспертизу", - сказали в полиции.

По данным издания, погибший при жизни занимал должность поселкового головы.

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