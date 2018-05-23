С 1 июня в Украине произойдут изменения, которые могут существенно повлиять на жизнь рядового украинца. О грядущем росте цен и не только подробно рассказал ICTV.

Социальная сфера

Несмотря на то, Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения до 1 июня, цена на газ для населения может вырасти в первый месяц лета.

Ответственность за непогашенную коммунальную задолженность станет более жесткой. С 10 июня 2018 вступает в силу Закон Украины О жилищно-коммунальные услуги, в рамках которого ответственность потребителя за непогашенную задолженность станет более жесткой. Закон предусматривает начисление пени за каждый день ее просрочки, ограничения и прекращения предоставления услуги в целом.

С 1 июня вид на жительство будет выдаваться в форме ID-карты. Правительство утвердило новый образец бланка вида на жительство и порядок ее оформления и выдачи.

Что с долларом и бензином

Курс доллара может измениться в пользу гривны. В ближайшие несколько месяцев все факторы будут на стороне украинской национальной валюты. Так, растут цены на сырьевых рынках, закончился отопительный сезон, увеличиваются экспортные выручки аграриев. Единственное, что может остановить ревальвации гривны - "плохие" новости от МВФ.

Если нефть продолжит дорожать, то и повышенные цены на топливо не заставят себя ждать.

Рынок меняется очень быстро. Действительно, эти события с подорожанием нефти для нас как для страны-импортера нефтепродуктов - не очень хорошая новость.

"Мы будем вынуждены дублировать это повышение, закупать по новым ценам", -заявил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Нацбанк с 1 июня начнет внедрение нового норматива для банков - коэффициента покрытия ликвидностью. LCR отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности, характерных для кризисных периодов, когда происходит значительный отток средств клиентов.

Образование

С 1 июня Минобразования планирует осуществлять лицензирование образовательной деятельности высших учебных заведений исключительно в электронном виде. Лицензионные дела регистрироваться в порядке поступления их в Минобразования согласно электронной очереди.

Кабмин увеличил премиальные Всеукраинского конкурса Учитель года - победители будут получать по 5 минимальных заработных плат. Постановление вступает в силу с 1 июня 2018 года.

Связь

Укрпочта намерена запустить пилотный проект передвижного отделения с 1 июня. Первый пилотный проект поедет на Черниговщину.

Кабмин согласовал с 1 июня старт пилотного проекта по мультимодальным перемещениям транзитных отправлений почтой.

Киев

В столице уже с 1 июня могут поднять тарифы на холодную воду. Расценки могут вырасти чуть больше чем на гривну - до 16,7 грн/куб. м.

Киев организовал работу школьных и языковых лагерей. С 1 июня начнут работу 76 школьных лагерей и 143 языковых лагерей, которые организовала КГГА.

С 1 июня ремонтная бригада приступит к реконструкции Шулявского моста.

Совет Власти Киева собираются с 14 июля вдвое поднять стоимость проезда на общественном транспорте. Есть смысл позаботиться о проездных в июне.

Регионы

В Харькове с 1 июня вводятся новые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. Средний размер квартплаты возрастет с 2,83 грн до 3,4 грн за 1 кв.м.

С 1 июня во Львовской области маршрутки станут платными для всех. Это связано с введением адресной монетизации льгот для всех социальных категорий пассажиров.

Как сообщала "Страна", народный депутат от партии "Народный фронт" Александр Кирш предложил шантажировать МВФ дефолтом Украины.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" с начала лета повышает цену на газ для предприятий на 8,5-8,9%.