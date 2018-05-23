Сумской горсовет выделил 1 млн гривен помощи семьям пострадавших в ДТП в Беларуси детей.

Об этом написал руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий на своей странице в Facebook.

На заседании 23 мая горсовет решил выделить 1 миллион гривен на помощь школьникам, в том числе и семье погибшего мальчика.По словам Живицкого, родители пострадавших детей уже определили процентное соотношение помощи независимо от общей суммы, а исходя из потребностей в лечении.

"После перевода детей из реанимации лечение для граждан Украины уже платное (так как нет соответствующего межправительственного соглашения между нашими странами). Стоимость одного дня пребывания в стационарном отделении примерно от 50 до 150 долл. США в зависимости от состояния и необходимого лечения, хирургического вмешательства и т.д. Большинство ребят минимум 2 месяца еще нельзя будет перевозить в Украину. Поэтому этот миллион на всех скоро может закончиться", - написал Живицкий.

Фото: facebook.com

Напомним, утром 13 мая в Беларуси в результате ДТП погиб один ребенок, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

Ранее "Страна" сообщала, что пострадавшие в ДТП в Беларуси дети из Украины пока нетранспортабельны – консул.

Также в Беларуси открыли дело на водителя, который попал в ДТП с украинскими детьми.