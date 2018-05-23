50-летняя голливудская актриса Николь Кидман совсем скоро впервые станет бабушкой, сообщает издание In Touch.

В браке с актером Томом Крузом они с Николь усыновили двоих детей – Изабеллу Джейн и Коннора. Теперь же стало известно, что 25-летняя Изабелла решила усыновить ребенка. Таким образом Николь Кидман и Том Круз станут бабушкой и дедушкой.

"Изабелла настроена на то, чтобы усыновить ребенка, как это сделала когда-то Николь. Кидман играет решающую роль в этом процессе, всячески поддерживая Изабеллу и ее супруга", – говорит источник из окружения Кидман.

Актриса, которая когда-то говорила, что "поддерживать связь с Изабеллой и Коннором очень важно", оплатила все консультации по усыновлению ребенка.

В конце этого месяца Николь также должна отправиться в Лондон, где проживает пара, сообщает источник In Touch: "Она поможет им доработать документы и проконтролировать все, а также оказать эмоциональную поддержку".

Как сообщала "Страна", Гройсман хочет отменить декретный отпуск родителям, усыновившим ребенка из роддома.

Ранее в ЕСПЧ заявили, что усыновление ребенка, которого собрались взять под опеку, нарушает Конвенцию.

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