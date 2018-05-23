В Киев прилетели две футбольные команды "Вольфсбург" и "Олимпик Лион", которые будут соревноваться 24 мая в финале Лиги чемпионов среди женщин.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники заранее получили списки команд, поэтому их оформление прошло без задержек.

Французский "Лион" прибыл сегодня в аэропорт "Киев" (Жуляны), а команду из Германии "Вольфсбург" пограничники встретили еще вчера вечером в аэропорту "Борисполь".

Кроме того, в ведомстве сообщают, что небольшими группами уже начали прибывать первые болельщики, гости и официальные делегации Лиги чемпионов. Их оформление происходило в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны", а также нескольких пунктах пропуска на западном участке границы. В Украину уже прибыло почти 500 человек.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", "Реал" и "Ливерпуль" прилетят в Киев вечером 24 мая.

Также мы писали, что "Ливерпуль" выпустил видео, в котором рассказал фанам об украинской столице, борще и варениках.