Главная военная прокуратура Украины разыскивает пострадавших от действий банды, девять участников которой были задержаны правоохранителями в результате спецоперации 16 мая. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Также там публикуются фото задержанных.

Фото: gp.gov.ua

Как сообщают в прокуратуре, среди задержанных - два действующих сотрудника полиции и один бывший правоохранитель. Преступная группа подозревается в совершении на территории Киева и области похищений людей, вымогательствах денег и имущества, который сопровождались пытками.

Задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины и других.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Всех пострадавших, очевидцев, а также других лиц, которым известно о преступной деятельности участников преступной организации, Главная военная прокуратуры просит безотлагательно обращаться по телефону (044) 242-03-41.

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