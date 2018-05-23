Верховный суд Беларуси вынес украинскому журналисту Павлу Шаройко приговор: он получил более восьми лет лишения свободы.

Об этом журналистам до начала форума "Минского диалога" заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, сообщает TUT.BY.

"Он (Шаройко - Прим. ред.) получил более восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

"Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется", - сказал Кизим.

С Шаройко, по словам посла, уже виделась его жена. Как правило, уголовные дела о шпионаже, об измене родине суды в Беларуси рассматривают за закрытыми дверями, резолютивную часть приговора суд оглашает в открытом режиме.

Напомним, закрытый суд над украинским журналистом Шаройко начался в феврале.

"Страна" писала, что СМИ рассказали, с кем встречался в Беларуси "шпион" Шаройко перед задержанием.

Сообщалось также, что арестованный в Беларуси Шаройко заявил, что выполнял задания через сайт "Информационное сопротивление". Тымчук опровергает.