Международный республиканский институт (США) заказал очередную волну социологических исследований по Украине. Результаты опроса, в котором приняли участие более двух тысяч украинцев, опубликованы на сайте группы "Рейтинг".

Республиканский институт (IRI) возглавляет американский сенатор Джон Маккейн.

Социологи интересовались, как украинцы будут голосовать на предстоящих парламентских выборах, каким политикам доверяют, хотят ли в НАТО и ЕС и какие проблемы их вообще волнуют.

Если верить результатам опроса, то в стране - запредельный уровень скепсиса и пессимизма, ни один политик не дотягивает даже до 30%-го рейтинга доверия, нет веры в проводящиеся реформы, да и не они волнуют украинцев, а война, рост цен и безработица.

"Страна" собрала самые важные фрагменты исследования IRI.

Общая ситуация в стране

Согласно исследованию, 71% украинцев считает, что Украина движется в неправильном направлении. Для сравнения, в апреле 2014 года скептиков было всего 48%.

Но последняя цифра - скорее исключение из правила и являлась авансом победившему Евромайдану. За весь период исследований - с 2011 года - негативный настрой на будущее колебался в пределах 70%. Да и летом 2015 года разочарование Майданом вернуло статистику пессимизма на круги своя.

Среди тех, кто считает, что все идет в правильном направлении, больше всего избирателей Блока Петра Порошенко. 61% поклонников этой политической силы уверен, что страна идет, куда надо.

Другое дело, что рейтинги БПП за последнее время существенно упали.

На втором месте среди оптимистов - избиратели ВО "Свобода". А на третьем - "Самопомощи". Впрочем, и там, и там их уже гораздо меньше половины.

Также у 58% опрошенных за последний год ухудшилось материальное положение. Обратную динамику демонстрирует 41% респондентов.

Главными проблемами страны украинцы называют войну на Донбассе, коррупцию, рост цен, заоблачные тарифы на коммунальные услуги. Замыкают пятерку безработица и медицина.

К медицине у украинцев - особые претензии. 70% опрошенных считают, что при серьезной болезни качественной помощи от существующей в стране системы здравоохранения они не получат.

Что же касается другой топ-проблемы - коррупции - то здесь сложилась парадоксальная ситуация. Украинцы ждут от Запада санкций против украинской власти, которая не хочет создавать независимый от нее Антикоррупционный суд и проводить другие реформы, направленные на борьбу с этим явлением.

За санкции против украинских политиков выступили 47% респондентов, за остановку кредитования и финпомощи - суммарно 38%. При этом 4% хотят отмены безвизового режима.

И только 7% считают, что Запад не должен делать ничего.

Электоральные настроения

Однозначно уверены, что пойдут на парламентские выборы в октябре 2019 года только 37% опрошенных. Еще 26% говорят, что могут пойти. Но на этом оптимисты заканчиваются. 28% говорят, что не собираются на выборы и 7% - еще вообще не определились. Иными словами - вообще не думают о том, что надо идти и за кого-то голосовать.

Если бы выборы в Раду состоялись в ближайшие дни, то 5-процентный барьер преодолели бы пять политических сил. Причем большинство из них - на грани этого барьера.

Лидером пока выглядит "Батькивщина" с 9%. Остальные проходные партии набирают по 5% - Оппозиционный блок, БПП, Гражданская позиция и Радикальная партия.

Традиционно на дне рейтинга плавает и никуда не проходит "Народный фронт", который пока еще контролирует ряд ключевых должностей в стране.

Президентских рейтингов в исследовании нет. Но есть замеры доверия к тем или иным украинским политикам.

Так, Петру Порошенко в марте не доверяли более 80% процентов опрошенных, а доверяют - 13%. Это самый высокий показатель негатива за последние несколько месяцев.

Количество тех, кто одобряет работу президента за год сократилось с 17 до 12%.

IRI также публикует подробную информацию об отношении к другим украинским политикам. Там встречаются как те, кто, по всей вероятности, заявит о себе на президентских выборах - так и персоны, не собиравшиеся избираться на пост №1.

Если самые высокие показатели доверия демонстрируют представители разных политических сил, то в конце этого списка - сплошь представители "Народного фронта": Арсений Яценюк (абсолютный лидер антипатий), Арсен Аваков, Андрей Парубий и Александр Турчинов.

Наверху списка симпатий украинцев - Анатолий Гриценко (28%), Андрей Садовой (22%), Юлия Тимошенко (21%) и Юрий Бойко (18%).

Растет число противников НАТО и ЕС

В марте 2018 года за вступление Украины в Европейский союз высказались 52% опрошенных. За присоединение к противоположной интеграционной организации - Таможенному союзу РФ, Беларуси и Казахстана - выступают 18%.

Причем за последний квартал число сторонников ТС выросло. Да и за последние три года - тоже. А вот тех, кто поддерживает вступление в Европу стало заметно меньше с 2014 года.

С НАТО - похожая динамика. Количество противников вступления в Альянс в марте выросло на 7%. Подросло их число и за последние несколько лет.

В марте стало пропорционально больше и тех, кто поддерживает движение в НАТО - в основном за счет неопределившихся. При этом с 2015 года число сторонников атлантической интеграции уменьшилось - с 48% до 43%.

Таким образом в исследовании есть любопытная тенденция: несмотря на количественное доминирование тех, кто за интеграцию в западные структуры, доля сторонников "восточной политики" понемногу, но увеличивается. Это вдвойне интересно с учетом того, что сторонники Таможенного союза и противники НАТО считаются в Украине "врагами государства".

Возможно, эту ситуацию объяснит другой слайд опроса IRI. Институт спросил украинцев, с кем у них больше общего - с западными европейцами или россиянами.

Больше всего мы похожи на россиян в сфере культуры, морали и ценностей, уровня жизни и социалки. Меньше всего - по уровню демократии, считают респонденты.