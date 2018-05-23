Международный валютный фонд (МВФ) продолжает переговоры с властями Украины относительно законопроекта о Высшем антикоррупционном суде с целью соответствия документа обязательствам страны в рамках программы EFF. Об этом заявил постоянный представитель Фонда в Киеве Йоста Люнгман, сообщает Интерфакс-Украина.

"Очень важно, чтобы общественный совет, состоящий из независимых экспертов с обширным и признанным опытом в борьбе с коррупцией, был наделен решающей ролью при удостоверении наличия у кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда необходимой квалификации для вынесения приговоров по коррупционным делам", - сказал он.

Относительно продвижения Украины по программе EFF Люнгман напомнил: для прохождения четвертого пересмотра властям страны необходимо также привести внутренние тарифы на газ к рыночному уровню, обеспечить удержание уровня дефицита госбюджета по итогам 2018 года в пределах установленного в программе показателя 2,5% ВВП.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс заявлял о том, что Закон об Антикоррупционном суде является критически важным требованием для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

"Страна" писала о том, что Рада начала рассматривать почти 2000 поправок в законопроект об Антикоррупционном суде.

Также мы сообщали, что Рада рассмотрела десятую часть поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде. Остальное перенесли на завтра.