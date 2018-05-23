Открытки, магниты и шоколадные медали. Сувениры со свадьбы принца Гарри продают в интернете
Британцы продают через интернет содержимое подарочных пакетов, которые давали гостям торжественной свадьбы принца Гарри с Меган Маркл в Виндзоре. Об этом сообщает ВВС.
На онлайн-аукционе eBay сейчас в продаже девять таких пакетов - стоимость некоторых из них достигает тысячи фунтов.
"Не упустите эту уникальную возможность, единственный в жизни шанс получить частичку истории королевского дома", - рекламирует подарок один из продавцов.
Подарочные пакеты, украшенные инициалами молодоженов HM, получили 2640 гостей из числа "простых" представителей публики. Их пригласили в Виндзорский замок, но не на саму церемонию в церкви.
На самом венчании присутствовали 600 человек, среди которых Джордж Клуни и его жена Амаль, Опра Уинфри, Дэвид и Виктория Бэкхемы. Им подарочные пакеты не полагались.
Итак, в подарочном пакете, украшенном инициалами молодоженов HM, находится:
- письмо от имени принца Гарри и Меган Маркл;
- буклет с программой церемонии;
- палочка песочного печенья;
- шоколадная монета;
- бутылка воды;
- магнит на холодильник;
- открытка;
- браслет;
- двадцатипроцентный скидочный купон в магазин подарков Виндзорского замка;
- талон на бесплатную парковку;
- сумка
Один из таких лотов на аукционе е-Bay выставила жительница Лондона Клэр Оливер, которая была гостьей на свадьбе принца Гарри. Об этом сообщает Marie Claire.
Фото: metro.co.uk
Оливер удалось продать сувениры за 21,400 фунтов (примерно 744 тысячи гривен). На аукционе было сделано 83 ставки. Женщина отказалась обсуждать свое решение и подчеркнула, что еще как минимум 25 гостей продают подарочные наборы с королевской свадьбы на Ebay.
Как сообщала "Страна", в день свадьбы Меган Маркл сделала подарок Кейт Миддлтон.Также "Страна" писала, что в Сети обсуждают выражение лица бывшей девушки принца Гарри на его свадьбе.