Британцы продают через интернет содержимое подарочных пакетов, которые давали гостям торжественной свадьбы принца Гарри с Меган Маркл в Виндзоре. Об этом сообщает ВВС.

На онлайн-аукционе eBay сейчас в продаже девять таких пакетов - стоимость некоторых из них достигает тысячи фунтов.

"Не упустите эту уникальную возможность, единственный в жизни шанс получить частичку истории королевского дома", - рекламирует подарок один из продавцов.

Подарочные пакеты, украшенные инициалами молодоженов HM, получили 2640 гостей из числа "простых" представителей публики. Их пригласили в Виндзорский замок, но не на саму церемонию в церкви.

На самом венчании присутствовали 600 человек, среди которых Джордж Клуни и его жена Амаль, Опра Уинфри, Дэвид и Виктория Бэкхемы. Им подарочные пакеты не полагались.

Итак, в подарочном пакете, украшенном инициалами молодоженов HM, находится:

письмо от имени принца Гарри и Меган Маркл;

буклет с программой церемонии;

палочка песочного печенья;

шоколадная монета;

бутылка воды;

магнит на холодильник;

открытка;

браслет;

двадцатипроцентный скидочный купон в магазин подарков Виндзорского замка;

талон на бесплатную парковку;

сумка

Один из таких лотов на аукционе е-Bay выставила жительница Лондона Клэр Оливер, которая была гостьей на свадьбе принца Гарри. Об этом сообщает Marie Claire.

Фото: metro.co.uk

Оливер удалось продать сувениры за 21,400 фунтов (примерно 744 тысячи гривен). На аукционе было сделано 83 ставки. Женщина отказалась обсуждать свое решение и подчеркнула, что еще как минимум 25 гостей продают подарочные наборы с королевской свадьбы на Ebay.

Как сообщала "Страна", в день свадьбы Меган Маркл сделала подарок Кейт Миддлтон.Также "Страна" писала, что в Сети обсуждают выражение лица бывшей девушки принца Гарри на его свадьбе.