Суд вынес приговор неоднократно судимой женщине, которая за 40 000 гривен продала новорожденную дочь, в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Благодаря качественному поддержанию государственного обвинения прокуратурой Киевской области женщина признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Также прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на указанное судебное решение в связи с его мягкостью.

Как отмечается, злоумышленница ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

Установлено, что в июне 2016 года, после выписки из родильного отделения, у здания больницы, мать 1991 года рождения продала свою новорожденную дочь за сорок тысяч гривен. После получения денег горе-мать задержали правоохранители. Сообщается, что ребенок сейчас находится в приемной семье.

Как сообщала "Страна", в Запорожье будут судить родителей, которые пытались продать новорожденную дочь.

Ранее во Львове 20-летняя мать пыталась продать собственного ребенка через социальные сети.