В Киеве 23 мая патрульные задержали нетрезвого мужчину, который оказался фигурантом дела об умышленном убийстве.

Как рассказали патрульные, мужчина 1983 года рождения находится в розыске в Полтаве, пишет "Информатор".

О том, что возле торгово-офисного центра на скамейке прилегли поспать двое пьяных, полиции сообщила охрана "Арены". Когда на место прибыл патруль, один из мужчин начал вести себя неадекватно.

Изначально полицейские сообщили, что пьяницу ищут родственники. Но позже стало известно, что его задержали по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Подозреваемый оказал сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось повалить его на пол и надеть наручники. После чего мужчину отвезли в отделение полиции Печерского управления. Оттуда его заберет следователь из Полтавы.

Задержание по статье 115 арестованный никак не прокомментировал, но зато гордо рассказал, что является вором. И даже успел отбыть срок за кражу в особо крупных размерах. Правда, деталей своих "подвигов" он не уточнил.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции Киева выяснили первые подробности драки со стрельбой в Гидропарке столицы.

Также ранним утром, 21 мая, в киевском Гидропарке произошла перестрелка, есть раненые.