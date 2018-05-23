Народный артист Украины Иво Бобул буквально взорвал интернет своим заявлением о том, что собирается баллотироваться в президенты. Денег на предвыборную компанию певец намерен попросить у президента США Дональда Трампа. По крайней мере, так он заявил вчера в телеинтервью.

В случае своего избрания президентом Иво Бобул обещает заставить олигархов "вернуть деньги в страну".

Бобул известен как певец украинской эстрады еще со времен СССР. Он родом с Буковины, свою профессиональную биографию начинал в Черновцах. А на всеукраинскую эстраду Бобул попал в 90-х.

Мы уже рассказывали, как заявление Иво Бобула обсуждают в соцсетях и выдвигают версии о его причинах.

"Страна" решила также вспомнить, какими песнями прославился Иво Бобул и что о них известно.

Так, на YouTube самыми популярными являются песни "Минає день, минає ніч" авторства Николая Мозгового, песня "Осінь" и дуэт Иво Бобула с Лилией Сандулесой "А липи цвітуть".

Песня "А липи цвітуть" также является лидером в рейтинге поиска Google - из всех песен Бобула украинцы чаще всего ищут именно ее.

"Осінь" - одна из самых популярных песен Иво Бобула в YouTube.

А песню авторства Николая Мозгового "Минає день, минає ніч" исполняли такие артисты, как София Ротару и группа "Мертвий півень".

"А липи цвітуть" – одна из самых известных песен, которые Иво Бобул исполнял с певицей Лилией Сандулесой.

У артистов сложился тандем не только на сцене, но и в личной жизни – они некоторое время были женаты. Причем сначала пара начала выступать вместе, а уж затем начались отношения.

Иво Бобул и Лилия Сандулеса были мужем и женой 11 лет. Пара развелась в 2002 году. Причиной оба супруга называли в интервью отсутствие взаимопонимания.

Бобул, в частности, говорил о том, что двум лидерам тяжело ужиться в одной семье. После развола Бобул оставил Сандулесе квартиру, а себе забрал только машину, но и ту через какое-то время украли.

Песня "На Україну повернусь" стала первой, с которой он вышел на большую сцену. До этого певец работал и был известен лишь у себя на родине – в Черновицкой области. После этой песни на него обратил внимание московский композитор Александр Морозов, который пригласил Бобула в свой музыкальный центр в Черкассах

"Душі криниця". На эту песню в Черкассах был снят видеоальбом в 1991 году.

"Батько і мати". Изначально эту песню исполнял украинский певец Назарий Яремчук.

Иво Бобул - настолько масштабная личность, что его творчество не обошли вниманием и современные украинские группы.

"Іво Бобул" – песня авторства группы "Танок на майдані Конго", в которой певец представлен в образе супергероя. Самому Бобулу песня очень понравилась, и он исполнял ее на сцене вживую вместе с авторами – группой ТНМК.

Эта песня стала главным билетом Бобула в музыкальную современность и реанимировала его имя среди молодой аудитории.

Поможет ли этот музыкальный багаж при штурме президентского кресла - увидим. Точнее - услышим.