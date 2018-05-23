Оргкомитет "Евровидения" просит фанатов конкурса не спешить с покупкой билетов в Иерусалим на шоу в следующем году. Тем более, что дату его уже перенесли на самый жаркий месяц - речь идет о 21 и 23 мая (полуфиналы), а финал запланирован на 25 мая.

Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.

"Уже ждете "Евровидения" в следующем году? Мы тоже! Но пока не покупайте билетов на самолет, следите за нашими официальными страницами, чтобы узнать, когда и где пройдет конкурс", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Напомним, недавно США признали город столицей Израиля и перенесли туда свое посольство из Тель-Авива. Однако для многих стран статус Иерусалима остается спорным.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже пообещал, что новый конкурс пройдет в Иерусалиме.Нетаньяху объявил, какой город Израиля примет Евровидение в следующем году



