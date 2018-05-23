Верховная Рада в среду рассмотрела более двух сотен из почти 2000 поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. На утреннем пленарном заседании парламента в среду депутаты рассмотрели 235 поправок, после чего заседание закрыли, передает "Интерфакс-Украина".

Ранее глава комитета Руслан Князевич (БПП) сообщил, что ко второму чтению законопроекта подано 1925 поправок.

Закрывая пленарное заседание, председатель Рады Андрей Парубий сообщил, что рассмотрение поправок продолжится в четверг.

Как сообщала "Страна", 21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики предоставил вывод ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, за исключением двух норм, которые еще предстоит окончательно согласовать с Международным валютным фондом.

Также мы писали, что МВФ рекомендует создание Антикоррупционного суда с судьями без опыта.