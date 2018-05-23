Бои на горловском направлении в зоне проведения операции Объединенных Сил – бывшей АТО, продолжаются.

По информации "Страны" из действующих подразделений ВСУ, несмотря на существенное продвижение украинских военных в районе поселка Южное – на окраине Горловки, наступление по существу остановилось. Сепаратисты, в свою очередь, существенно усилили свои позиции, подтянув резервные подразделения из тыла. В том числе, отряд "Сомали", которым ранее командовал "Гиви". В итоге, вначале успешное продвижение украинских военных по факту превратилось в позиционные перестрелки из артиллерии и минометов.

Также интересно, что стратегически важные высоты – терриконы вокруг Горловки до сих пор остаются у сепаратистов. По мнению источников "Страны" в штабе ООС, именно этот факт, а также вступление в бой резервов "ДНР", делает невозможными дальнейшее продвижения ВСУ к Горловке.

"Если будем двигаться вперед, окажемся в вилке между терриконами. Атаковать сейчас высоты тоже не представляется возможным. Поэтому остались лишь в Южном. Наши позиции сейчас максимально приближены к боевикам" - пояснил источник страны в штабе.

Обоюдные обстрелы позиций сейчас происходят почти непрерывно. Из-за того, что бои идут в непосредственной близости к окраинам Горловки, в поселках, окружащих город, зафиксированы неоднократные попадания в дома мирных жителей – разрушено уже более семи домов.

Для чего ВСУ попытались придвинуться почти вплотную к Горловке и захватить опорные высоты вокруг города, мы уже писали - по информации наших источников, командование ООС рассматривает горловский плацдарм как возможность постепенного окружения Донецка, взяв его в своеобразную петлю.

В свою очередь, наш материал вызвал недовольство командования ООС.

Пресс-секретарь ООС Венскович опроверг нашу информации о наступлении в интервью.

Однако никаких существенных доводов и аргументов, кроме откровенно хамских выпадов в адрес нашего издания, начальник пресс-центра операции ООС Юзеф Венскович так и не привел.

В тоже время, наши источники как в штабе, так и в действующих на линии фронта подразделениях ВСУ, подтверждают достоверность нашей информации о планах относительно занятия высот вокруг Горловки.

Кроме того, по данным "Страны", планы окружения Донецка не раз прорабатывались в штабных учениях и взяты за основу в проведении дальнейших действий операции ООС на Донбассе. Об этом свидетельствуют факты – перед наступлением на Горловку фронт был значительно усилен резервами ВСУ, в том числе несколькими полками Сил Специальных Операций и тяжелой артиллерией.

Более того, также в планах ООС был прорыв и на южном направлении – между Мариуполем и Донецком.

Впрочем, сепаратисты явно обладали информацией о подтягивании ВСУ резервов в районе Горловки и на южном направлении. И в свою очередь, подтянули на противостоящие позиции свою артиллерию и дополнительные подразделение. В результате на фронте возник своеобразный шахматный цейтнот – противники передвигают свои части "зеркально", вызывая лишь обострения на отдельных участках фронта.