Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят следственные действия (обыски) в Одесской области, в том числе на государственном предприятии "Морской торговый порт "Южный" (МТП "Южный"). Об этом ведомство написало в своем микроблоге в Тwitter.

Фото: twitter.com

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ сейчас проводят следственные действия (обыски) в Одесской области, в том числе в ГП "МТП "Южный", - говорится в сообщении НАБУ в соцсети.

Известно, что ГП "Морской торговый порт "Южный" расположен в незамерзающей глубоководной акватории порта "Южный", одного из крупнейших и перспективных на Черном море. Специализируется на переработке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Предприятие оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости. Достигнутая годовая мощность работы предприятия - 15 млн тонн.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила о подозрении должностным лицам МТП "Южный" по делу о многомиллионных хищениях. Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение 2016-2017 годов злоумышленниками в пользу "подставных" лиц незаконно перечислено почти два с половиной миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одесском порту задержали партию контрабандных надувных бассейнов и матрасов на 7 млн грн.