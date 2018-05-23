В Дарницком районе Киева, на улице Драгоманова (Позняки), местный любитель экстрима прыгнул из окна многоэтажки с парашютом.

Видео прыжка, совершенного 22 мая, опубликовал пользователь Pavel Zhilcov на своей странице в Facebook.

"Обычное утро на Позняках", — прокомментировал свой ролик Павел.

В комментариях к записи мужчина уточнил, что бейсджамперов было трое.

Видео: facebook.com/pavel.zhilcov.16

Бейсджампинг — экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликованы фото трех девушек, которые прицепились к электропоезду на Троещине.

Также под Полтавой школьник-зацепер остался без стопы на правой ноге.

Напомним, что появилось видео прыжка американского экстремала без парашюта с высоты 7 км.