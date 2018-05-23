Дочь культового режиссера Клинта Иствуда и актрисы Фрэнсис Фишер, Франческа Иствуд скоро впервые станет мамой. Об этом сообщает People.

24-летняя актриса объявила церемонии вручения премии Environmental Media Association Awards в Лос-Анджелесе. Франческа вышла на сцену с матерью вручать премию и сообщила звездной аудитории, что она беременна.

Фото: Justjared.com

Кто является отцом будущего малыша, СМИ не известно.

В прессе есть лишь информация о первом, неудачном браке Франчески. В 2013 году она вышла замуж за брата актера Джонни Хилла, Джордана Фелдштейна, но уже через неделю их брак был аннулирован.

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