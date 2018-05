ФК "Ливерпуль" снял для своих фанов видеоролик, в котором рассказал о главных достопримечательностях Киева, где состоится финал Лиги чемпионов

Видео появилось в микроблоге "Ливерпуля" в Тwitter.

В ролике показывают НСК "Олимпийский", где пройдет финальный матч, а также объясняют, как добраться до стадиона, через какие ворота заходить и какие секторы занимать.

Также фанам рассказывают про знаменитые киевские достопримечательности - Родину-мать, самую глубокую в мире станцию метро "Арсенальная" и парк Шевченко, где будет фан-зона болельщиков "Ливерпуля".

Авторы видео знакомят англичан с украинскими блюдами и советуют попробовать борщ, вареники, котлету по-киевски, драники и приводят цены на пиво.

Также в видео указан курс гривны к британскому фунту.

All you need to know about Ukraine's capital. https://t.co/gRlyjXgZAm pic.twitter.com/93X7Xeu7bw