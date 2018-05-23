С начала этого года цены на алкогольную продукцию в Украине ожидаемо выросли на 50-90 копеек за бутылку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт Александр Дорошенко.

По его данным, рост стоимости алкогольных напитков произошел в рамках 0,6-4%.

"Отечественное столовое вино емкостью 0,75 л возросло за первые 4 месяца на 90 коп., или 1,5%. Его средняя цена — 59,3 грн. Бутылка отечественного пива 0,5 л подорожала на 60 коп., или 4%, и стоит 14,2 грн. Украинская водка 0,5 л добавила 50 коп., или 0,6%, и имеет средний ценник 81,8 грн", — отметил он.

По акцизам на алкоголь Украина одной ногой уже в Европе, добавил Дорошенко.

"Мы должны были свои акцизы поднять до уровня минимальной ставки ЕС. На сегодня у нас это есть по сухому вину и пиву. Водка, другие крепкие напитки, крепленые и игристые вина еще ждут своего часа. Возможно, правительство планирует сделать это в следующем году. Но ситуация будет зависеть от уменьшения теневого рынка водки в этом году в условиях стабильной ставки акциза на этот напиток", — отметил эксперт.

Фото: facebook.com/people/Alexey-Doroshenko

В сентябре прошлого года КМУ пересмотрел минимальные розничные цены на алкоголь. Сделано это было не вовремя, говорят специалисты, ведь такой пересмотр должен был состояться еще в начале 2017 года, сразу после поднятия акцизов на крепкие напитки.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперт объяснил подорожание сигарет и алкоголя в Украине.

Также на водку украинцы тратят в два раза больше денег, чем на вино и в три раза больше, чем на коньяк.