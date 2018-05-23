Скандальная российская певица Лолита Милявская выпустила альбом "Раневская", в котором есть песня на украинском языке.

Песня "Намисто" (Ожерелье) звучит на двух языках. Несмотря на то, что певице на три года запрещен въезд в страну, она заявляет, что украинский – второй родной язык.

Видео: youtube.com

Российскую певицу Лолиту 23 апреля 2017 года не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года. Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой. Позже Лолита заявила, что хочет перевезти дочь из Украины на ПМЖ в Россию.

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