Противотанковые ракетные комплексы Javelin не будут использоваться для эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Николаев, пишет УНИАН.

"Это (оружие - Прим.Ред.) не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе", - отметил он.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 17 февраля Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin. 30 апреля Порошенко сообщил, что в Украину доставили противотанковые ракетные комплексы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине впервые состоялись стрельбы из Javelin.

Также комплексы Javelin испытают до конца мая под присмотром Порошенко.