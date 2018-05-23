"Укрзализныця" назначила еще четыре дополнительных поезда на Троицу к основному списку из 13 дополнительных поездов. Все составы будут курсировать в период с 25 по 29 мая.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, поезд № 755/756 Киев - Львов отправится в путь 25 и 28 мая. Отправление из Киева назначено на 23:31, прибытие в Киев в 5:43 следующего дня. В обратном направлении отправление из Львова в 23:00 и прибытие в Киев в 5:18 следующего дня.

Поезд № 151 Киев - Херсон будет курсировать 28 мая с отправлением из Киева в 08:00 и прибытием в Херсон в 18:57. В обратном направлении отправление назначено на 09:30, а прибытие в Киев - на 19:16.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса осуществит рейсы 28 мая с отправлением из Киева в 7:38 и прибытием в Одессу в 18:15. В обратном направлении отправление из Одессы назначено на 11:07 и прибытие в Киев - на 20:37.

Поезд № 272/271 Одесса - Харьков будет курсировать 24, 26 и 28 мая в Харьков и 25, 27 и 29 мая - в Одессу. Отправление из Одессы в 16:01, прибытие в Харьков в 8:02. В обратном направлении поезд отправится в 16:13 и прибудет в Одессу в 9:03.

Также на Троицу "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы графиковых поездов.

Билеты на дополнительные поезда уже можно приобрести в железнодорожных кассах или в онлайн-системе продажи.

Ранее "Страна" писала, что в июне начнут курсировать прямые поезда из Харькова и Львова в Бердянск.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" повышает цены на билеты с 30 мая. Подорожание тарифов пройдет в два этапа - на 12% - с 00:00 30 мая, второй этап – также на 12% с 1 октября 2018 года. Общая индексация составит 25%.