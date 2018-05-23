В Киеве 24 и 26 мая в связи с проведением финала ЛЧ по футболу круглосуточно и в повышенной готовности будут работать 9 больниц и городские "скорые".

Об сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который провел инспекцию локаций проведения Лиги Чемпионов УЕФА.

По его словам, согласно соответствующему приказу Департамента здравоохранения, в течение 24-26 мая круглосуточно в режиме повышенной готовности будут работать киевские городские клинические больницы: №№ 1, 2, 6, 12, 17, 18, Александровская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи и Киевская городская клиническая офтальмологическая больница "Центр микрохирургии глаза".

Во всех этих заведениях создан резерв свободных кроватей и обеспечено постоянное обновление необходимого запаса медикаментов, дезинфицирующих средств. Также необходимый запас компонентов и препаратов крови имеет Киевский городской центр крови. Очень важно, что в приемных отделениях больниц будут дежурить медики, владеющие иностранными языками.

"В целом в круглосуточном режиме будет дежурить 181 бригада днем ​​и 130 ночью. А непосредственно мероприятие будет обслуживать 30 из них", — заявил Николай Поворозник.

Кроме основных локаций проведения финалов в Киеве также будут дежурить "скорые" в аэропортах и на железнодорожном вокзале.

Ранее "Страна" сообщала, что игроки Реала и Ливерпуля завтра прилетят в разные терминалы "Борисполя".

Также в центре Киева сдулся мяч к финалу Лиги чемпионов. Фото.