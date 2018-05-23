Украина не выплатила в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА "Новости".

"За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации", - подчеркнула она.

Напомним, что в апреле президент Украины Петр Порошенко поручил Кабмину начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

Ранее "Страна" писала о том, что президент ввел в действие Указ о выходе Украины из международных договоров СНГ.

Также мы сообщали, что Украина будет и дальше получать приглашения на заседания СНГ.