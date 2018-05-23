Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая. Об этом глава государства сообщил в ходе визита в Николаев.

"Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет отмечаться на государственном уровне 23 мая. Подписал соответствующий указ", - сообщил Порошенко.

Кроме того, он сообщил, что с сегодняшнего дня цвет беретов украинских морских пехотинцев приобретает оттенок морской волны.





Фото: twitter.com/poroshenko

Напомним, что под Мариуполем украинский морпех сбежал на неподконтрольную территорию из-за долгов.

Как сообщала "Страна", в прошлом году Петр Порошенко поздравил морскую пехоту в Мариуполе 16 ноября.