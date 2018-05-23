СБУ выяснила, что информация о готовящихся терактах от имени боевиков ИГИЛ во время финала Лиги Чемпионов в Киеве является фейком российской пропаганды.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Призываю не распространять сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, которые было придумано "за поребриком", — написала Гитлянская.

По ее словам, действительно в одной из соцсетей появились сообщения от имени террористической организации "Исламское государство" о якобы запланированных на 26 мая в Киеве террористических атаках во время проведения финального матча Лиги Чемпионов УЕФА. Однако, как сообщается, эксперты СБУ установили, что эти сообщения размещались с аккаунтов, которые не связаны с ИГ.

"Наши эксперты, исследовав эти сообщения, установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к самому ИГИЛ. Поэтому мы считаем, что информационный "вброс" был сделан с единственной целью — запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины. СБУ делает все от нее зависящее, чтобы праздник футбола состоялось мирно и спокойно", - написала Гитлянская.

Фото: facebook.com/giolena11

Ранее "Страна" сообщала, чем грозит ИГИЛ Киеву и разбиралась, почему молчат наши спецслужбы.

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