В среду, 23 мая, в Донецке произошел взрыв в маршрутном такси. Об этом сообщает издание diaolo.

Очевидцы публикуют фотографии с места инцидента, на которых видно, что маршрутка остановилась на перекрестке и из ее салона через люк валит черный густой дым.

"В центре Донецка произошел взрыв. Блин, я думала, что показалось. А нет. Все-таки взрыв", - написала в соцсетях жительница города.

Власти самопровозглашенной "ДНР" инцидент пока никак не прокомментировали. Пользователи соцсетей предполагают, что взрыв произошел из-за теракта или неосторожного обращения с оружием.

Фото: 62.ua

Как сообщала "Страна", накануне в Дебальцево взорвался рейсовый автобус, есть погибший и раненые. Оказалось, что в салоне взорвалась граната, которую перевозил в рюкзаке 14-летний подросток.

"Страна" также писала, что в Донецкой области у женщины в руках взорвался пакет, который она нашла на дачном участке.