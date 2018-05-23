Аэропорт "Борисполь" ввел определенные ограничения для иностранных футбольных болельщиков, которые прибудут чартерными авиарейсами в Киев 25-26 мая. Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на первого заместителя гендиректора "Борисполя" Евгения Дыхне.

По словам Дыхне, во первых, пассажиры этих рейсов должны будут иметь при себе обратный билет с подтвержденной регистрацией на рейс. Во-вторых, все пассажиры этих рейсов прибудут в "Борисполь" без багажа. И, в-третьих, самолеты не будут заправляться в "Борисполе", ана борт не будет поставляться питание.

Как объяснили в администрации аэропорта, ограничения вызваны пиковыми нагрузками аэропорта, когда у базовой авиакомпании МАУ происходят утренний и вечерний разлеты.

"Мы должны принять и отправить пассажиров чартерных рейсов и деловой авиации до начала этих пиков!",- заявил первый заместитель гендиректора аэропорта.

Всего в период 25-26 мая аэропорт "Борисполь" должен будет принять 77 чартерных рейсов на прилет и столько же отправить обратно.

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