Команды, принимающие участие в финале Лиги чемпионов УЕФА, прилетят в Киев уже завтра, 24 мая.

Об этом сообщил заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне, передает корреспондент "112 Украина".

Как сообщается, команда ФК "Реал" прибудет в "Борисполь" в 21:00 по киевскому времени. Рейс с игроками "Ливерпуля" на борту приземлится в аэропорту "Киев" (Жуляны) в 19:00.

"Общаться с фанами и журналистами в аэропорту представители команд не будут. Автобусы, которые отвезут их на базы, будут поданы прямо под трап самолета," - сообщил Дыхне.

Что касается болельщиков, которые прибудут на матч, в "Борисполе" их планируют развести по двум терминалам. Так, болельщиков "Ливерпуля" примет терминал D, в то время как для встречи болельщиков "Реала" откроют недействующий терминал Б.

Всего "Борисполь" ожидает 77 чартерных рейсов с фанами.

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