Кабинет министров Украины до 1 июня примет решение о цене на газ для населения. Об этом сообщает УНИАН.

"До 1 июня примем решение", - сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после заседания правительства в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он отметил, что Минэнергоугля подготовило проект постановления, которым продлевает спецобязательства Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по продаже газа населению на два месяца.

"Но окончательное решение будет зависеть от многих факторов", - отметил министр.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возможность повышения цен на газ для населения.

Напомним также, что в прошлом году Насалик рассказал, что Украина сможет полностью отказаться от антрацита. Только ТЭЦ будут работать на незначительной части антрацитового угля.