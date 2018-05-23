Народного депутата Украины Мустафу Найема выписали из больницы, где он лечился после избиения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Выписали из больницы, сняли все шины, прутьяи, резинки и другие приспособления", - написал в соцсети народный депутат.

"Что касается самого процесса. Во мне нет жажды мести, но и спускать дело никто не будет. И я, и мои адвокаты тщательно следим за ходом расследования и будем регулярно публично информировать о его результатах. Сейчас трое ребят по-прежнему находятся под ночным домашним арестом, а их защитники добиваются отмены меры пресечения в судах. Один из двух автомобилей арестован, второй найти пока не удалось. Четвертый подозреваемый, вопреки обещаниям его адвокатов, до сих пор в бегах. Насколько мне известно, азербайджанская сторона не спешит его выдавать из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров. Сам я готовлюсь к следственному эксперименту, мы будем подавать гражданский иск и готовиться к открытому судебному процессу ", - написал Найем и добавил, что в четверг он уже планирует выйти на работу и проголосовать за Антикоррупционный суд.

Ранее "Страна" писала о том, что сына Шуфрича избили после просьбы закурить на пороге "Соломенской броварни".

Также мы сообщали, что угонщику мотоцикла Маси Найема сообщили о подозрении.