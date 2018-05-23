Конституционный Суд признал законным лишение ветеранов труда ряда льгот. Об этом сообщают "Украинские новости".

Решение суда от 22 мая обнародовано на сайте госоргана.

Суд рассмотрел представление 49 депутатов Верховной Рады относительно конституционности положений пункта 12 раздела I закона "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины" от 28 декабря 2014 года.

Этими положениям были существенно ограничены льготы ветеранов труда и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. В частности, их лишили льгот на бесплатный проезд в коммунальном пассажирском транспорте, права бесплатного санаторно-курортного лечения с компенсацией стоимости проезда.

Также законом было установлено, что другие льготы, положенные ветеранам труда, предоставляются им, только если размер среднемесячного совместного дохода их семьи в расчете на одно лицо за последние 6 месяцев не превышает установленную Кабмином величину дохода, дающую право на социальную льготу.

Были отменены медицинские, жилищно-коммунальные и телекоммуникационные льготы для ветеранов войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

КС решил, что наличие льгот у определенной категории граждан является допустимым, но отметил, что эта категория не является элементом конституционного статуса человека.

Также суд решил, что льготы ветеранам труда не имеют фундаментального характера, не связаны с социальными рисками и являются формой вознаграждения граждан за их трудовые заслуги.

КС постановил, что парламент, отменяя указанные льготы, никоим образом не ограничил конституционные права и свободы граждан.

В то же время, Конституционный Суд признал неконституционным положение закона, которым отменялось право граждан досрочно за 1,5 года выйти на пенсию в случае разрыва трудового договора в этот период не по вине сотрудника.

Как сообщала "Страна", киевляне зарегистрировали петицию с требованием ввести бесплатный проезд в коммунальном транспорте Киева по примеру Таллинна, где в 2017 году муниципалитет ввел бесплатный проезд для жителей города.

Напомним, с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет. Она составит от 6,3 гривен - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен - за разовую поездку.