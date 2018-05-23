Основная часть игроков сборной Украины 23 мая прибыла в Харьков для начала нового тренировочного сбора. Игроки и тренерский штаб сборной прибыли в харьковский отель Superior Golf & Spa Resort практически в полном составе. Отсутствуют лишь вингер Шахтера Марлос, а также хавбек Генка Руслан Малиновский.

Как передает портал Sportarena вне расположения национальной команды и вингер Боруссии Андрей Ярмоленко. Игрок возвращается из США, куда отправились дортмундцы для проведения спарринга с ФК Лос-Анджелес. Капитан Динамо Сергей Сидорчук заменил в списке вызванных футболистов своего партнера по команде Виталия Буяльского.

28 мая сборная Украины проведет открытую тренировку для болельщиков перед товарищескими матчами.

Ближайшие спарринги команда Андрея Шевченко проведет против Марокко (31 мая) и Албании (3 июня).

Ранее "Страна" сообщала, что в новом рейтинге ФИФА сборная Украины в топ-30 лучших команд мира.