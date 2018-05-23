В среду, 23 мая, на утреннем заседании народные депутаты начали рассматривать во втором чтении законопроект о Высшем антикоррупционном суде (№7440). Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Спикер парламента Андрей Парубий за час до завершения пленарного заседания в среду объявил, что парламент переходит к рассмотрению данного законопроекта, как это и предусмотрено повесткой дня среды.

С трибуны парламента выступил глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич (БПП).

Ранее в этот день заместитель главы фракции "Батькивщина", член комитета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Соболев сообщил, что представители фракций Верховной Рады на совещании у Парубия договорились начать рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде во втором чтении на текущей неделе.

А что касается спорного положения о полномочиях Совета международных экспертов по отбору судей, то предложены две редакции соответствующей нормы.

"В случае если даже не будет договоренности президента Порошенко и представителей Венецианской комиссии, тогда зал будет определяться", - добавил Соболев . Он прогнозирует, что данная норма может быть отправлена на 3-е чтение, что допускает регламент Верховной Рады.

Напомним, 21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики предоставил вывод ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, за исключением двух норм, которые еще предстоит окончательно согласовать с Международным валютным фондом.

Глава комитета Руслан Князевич (БПП) сообщил, что ко второму чтению законопроекта подано 1925 поправок.

Также мы писали, что МВФ рекомендует создание Антикоррупционного суда с судьями без опыта.