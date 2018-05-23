Внештатный советник президента Украины, заместитель главы комитета по энергетике Верховной Рады Александр Домбровский прокомментировал задержание главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого у Авакова предложили обменять на журналиста Сущенко.

По его словам, для решения этого вопроса нужно провести переговоры.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Рано или поздно стороны договариваются. Разница только в цене. Чем позже, чем дальше, тем дороже - в широком понимании этого слова", - сказал он.

Советник Порошенко также отметил, что украинские журналисты сталкиваются с "аналогичными проблемами" в России, но не уточнил, с какими именно.

"Наши журналисты попадают в аналогичные ситуации в России и страдают очень жестко. Конечно, нам бы очень хотелось снять все эти вопросы", - добавил он.

По мнению Домбровского, информация сегодня стала элементом гибридной войны.

"И провести грань, где война, а где не война, где линии фронта, а где нет, наверное, очень и очень тяжело", - заметил он.

Как сообщала "Страна", Россия обратилась к комиссару Совета Европы Дунье Миятович по поводу задержания Вышинского.

Напомним также, что "Репортеры без границ" требуют справедливости в отношении Вышинского.