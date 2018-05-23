В Николаев сегодня приехал перезидент Украины Петр Порошенко. В его планы входит посещение полигона "Широкий лан". Любопытно, что коммунальщики минувшей ночью в спешке асфальтировали дорогу к полигону. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Ольга Решетилова.

Фото: facebook.com

"А на полигоне "Широкий лан" сегодня в 12 ночи начали класть асфальт, потому что приедет президент. Два Майдана. Четыре года войны. Двадцать семь лет независимости" - написала в соцсети Решетилова.

Кроме того, местные жители пишут в соцсетях, что к визиту Порошенко в Николаев в городе покрасили не только бордюры, но и газоны, расположенные в тех местах, по которым будет следовать кортеж президента.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Евгений Воловой.

Фото: facebook.com

"Сегодня наш город посетит Петро Порошенко. В связи с этим вчера и сегодня уже покрасили все бордюры, урны и газоны по маршруту гаранта. Думаю, что сс@ть в глаза президенту будут все кому не лень, ведь Николаевская Область, по версии ОГА и отдельных нардепов, процветает и лидирует во всех рейтингах, правда ̶с̶ ̶к̶о̶н̶ц̶а̶ :)

У меня, да и у остальных жителей города и области тоже, возникли риторические вопросы к Петро Порошенко касательно работы его подчиненного, а именно главы ОГА Савченко А.Ю. Список не полный, поэтому можете смело дополнить...

1) Отчёт перед громадой и Облсоветом где???

2) Результаты следствия по самоубийству или доведения до самоубийства Волошина где???

3) Аудит по аэропорту где???

4) Хотя бы одна капитально отремонтированная дорога в области где???

5) Хотя бы что-нибудь, хотя бы мелочь, шахматная школа, фехтовальная школа, ГВК гдеееее???", - написал в соцсети активист.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове чиновникам к приезду Гройсмана рекомендовали надеть "национальную одежду".

Также мы сообщали, что Порошенко, стоя спиной к детям, рассказал о децентрализации и вступлении в Евросоюз.