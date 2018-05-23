Украинцы обсуждают объявление о работе в Польше, где сказано не только об условиях работы, но и что "пани добрі", то есть "господа (которые принимают на работу - Прим. Ред.) хорошие".

Многие здесь увидели подтекст "господства" поляков над украинцами.

Объявление размещено в соцсетях на разных сайтах, им также делятся украинские посредники.

Фото: vk.com

Также некоторые пользователи указали на фразу "возможность работать много часов".

В объявлении указывается, что оплата труда почасовая, 9 злотых (около 65 гривен) в час. То есть при 8-ми часовом рабочем дне предлагается около 520 гривен. За 20 дней работы заробитчанин может получить 10 400 гривен.

Тему мгновенно подхватили в соцсетях.

"Добрі пани и возможность работать много часов, что вам ещё нужно", - пишет Ольга Павленко в Facebook.

Фото: facebook.com

Некоторые вспомнили классиков.

Фото: facebook.com

"Добри паны - задоволени рабы)", - пишет Андрей Лохматов.

Фото: facebook.com

Некоторые пользователи обратили внимание на низкую оплату труда.

Фото: facebook.com

Ну а некоторые усмотрели в объявлении "отличные темы для роликов Порошенко и Гройсмана".

Фото: twitter.com/Max_Avamzachem

Ранее "Страна" сообщала, что чждет теперь заробитчан, когда полякам разрешили занижать зарплату сезонных рабочих.

Также мы отправляли своего журналиста Кирилла Малышева в Польшу, который под видом трудового мигранта трудился на складе в Польше.