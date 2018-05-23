Украинцы обсуждают объявление о работе в Польше, где сказано не только об условиях работы, но и что "пани добрі", то есть "господа (которые принимают на работу - Прим. Ред.) хорошие".
Многие здесь увидели подтекст "господства" поляков над украинцами.
Объявление размещено в соцсетях на разных сайтах, им также делятся украинские посредники.
Фото: vk.com
Также некоторые пользователи указали на фразу "возможность работать много часов".
В объявлении указывается, что оплата труда почасовая, 9 злотых (около 65 гривен) в час. То есть при 8-ми часовом рабочем дне предлагается около 520 гривен. За 20 дней работы заробитчанин может получить 10 400 гривен.
Тему мгновенно подхватили в соцсетях.
"Добрі пани и возможность работать много часов, что вам ещё нужно", - пишет Ольга Павленко в Facebook.
Фото: facebook.com
Некоторые вспомнили классиков.
Фото: facebook.com
"Добри паны - задоволени рабы)", - пишет Андрей Лохматов.
Фото: facebook.com
Некоторые пользователи обратили внимание на низкую оплату труда.
Фото: facebook.com
Ну а некоторые усмотрели в объявлении "отличные темы для роликов Порошенко и Гройсмана".
Фото: twitter.com/Max_Avamzachem
Ранее "Страна" сообщала, что чждет теперь заробитчан, когда полякам разрешили занижать зарплату сезонных рабочих.
Также мы отправляли своего журналиста Кирилла Малышева в Польшу, который под видом трудового мигранта трудился на складе в Польше.