Накануне президентской гонки в полку "новых лидеров" всё прибывает и прибывает.

Не успели социологи замерить популярность потенциальных кандидатов Зеленского и Вакарчука, как еще один украинский артист изъявил желание побороться за кресло №1 в стране.

Им оказался колоритный певец Иво Бобул, который буквально взорвал социальные сети своим решением и проникновенным интервью.

"Страна" собрала реакцию Сети на нового кандидата в президенты.

Зачем Бобул идет во власть

О намерении баллотироваться певец заявил вчера вечером в эфире 112 канала. По его словам, он начинает собирать деньги на избирательную кампанию.

"Мне нужно поговорить с Трампом, поехать в Штаты и попросить у него помощи. Я думаю, что он поможет, так как у нас общие с ним взгляды!" - заявил певец.

Бобул сообщил также, что к нему обращаются олигархи с предложением помочь. "Они приходят, но просят что-то взамен", - посетовал Бобул.

Певец не хочет работать с олигархами на их условиях и заявляет, что, в случае своего избрания президентом заставить олигархов "вернуть деньги в страну".

"Есть один очень хороший способ! Во-первых, собрать всех и сказать, я объявляю амнистию, вы должны вернуть деньги в страну, иначе мы найдем способ сделать вас нищими!" - заявил он.

По его словам, в Украине "нужно поднимать экономику, дать людям возможность работать". "Законы должны быть, которые должны работать на людей! Демократия - это не вседозволенность, это какие-то блага, но не вседозволенность", - уверен Бобул.

"Не тяните в президенты Зиброва!"

В социальных сетях после каминг-аута Бобула начали лихорадочно вспоминать, кто еще из украинских артистов остался неиспользованным в президентской гонке.

"Вакарчук, Зеленский и даже Иво Бобул по-разному заявили о себе, как о потенциальных кандидатах на пост президента Украины.

Пожалуйста, не тяните в президенты Павла Зиброва. Он идеален для поста министра обороны, у него единственного шикарные усы!", - пишет журналист Василий Апасов.

В комментариях к его посту пользователи обсудили и других украинских певцов и певиц, которые достойны как президентского кресла, так и министерских портфелей. Прозвучали имена Олега Винника, Анастасии Приходько, Верки Сердючки и Виталия Билоножко.

С Винником даже начали появляться "предвыборные" постеры.

В то же время эксперт Валентин Землянский считает, что певцы - устаревающий тренд, дальше в политику будут брать целыми музыкальными группами.

"Дальше в Президенты только группы: Грибы, Мозги и Поющие трусы", - написал Землянский в Facebook.

Журналистка Елена Скидан в шутку предположила, что президенство Бобула готовилось уже давно. Она опубликовала фото певца с тогдашним президентом Леонидом Кучмой и снабдила его подписью "Операция Преемник".

"Говорят, Иво Бобул идет в президенты по навигатору", - иронизирует журналист Михаил Ткач.

Однако многим комментаторам было не до шуток. Некоторые восприняли выдвижение Бобула как технологию Банковой.

"Если даже Иво Бобул двинул в президенты, значит дело плохо. По всем признакам в АП решили использовать план Путина. "Папа или фрики", в то время как реальных конкурентов будут душить всеми силами. Поэтому и такая драка за Антикоррупционный суд. Если победит заграница - они будут решать, кто жертва, а кто лидер нации. Если Порошенко - то он сам. В то время как в интересах Украины иметь нормальную судебную систему в принципе", - пишет нардеп Евгений Мураев.

Политобозреватель Сергей Быков говорит, что Бобул "копает" под электорат Вакарчука.

"Вакарчуку следует напрячься, ведь электорат Бобула - это люди пенсионного возраста, которые дисциплинировано ходят на выборы. А у Вакарчука с этим проблемы.

Если люди не включат мозг и не поймут, что президентом должен быть опытный политик с понятным новым курсом экономических реформ, тогда во втором туре выборов могут состояться не дебаты, а концерт.

Это не дно, это днище...".

Другие готовы поддержать Бобула, потому что за ним нет Сороса.

"В целом готов голосовать за Иво Бобула. Такой же, как Гриценко, экспонат из музея очень своеобразной последней по времени попытки построить Украинское государство. Но без Сороса за спиной. И все же поёт, а не ноет", - пишет политолог Олег Волошин.

А вот экс-нардеп Елена Бондаренко уверена, что певец ни в какие президенты не пойдет, а все, что он наговорил в эфире - это шутка:

"Иво Бобул, звезда украинской сцены времен СССР, сделал заявление, что он идет в президенты. Наверняка, просто стебется. Но, заметьте, до чего довели пенсионеров советсткой украинской эстрады, если даже они уже стебутся".

Журналист Валерия Ивашкина считает, что это троллинг: "Заявления Иво Бобула возникло в рамках задачи потроллить Вакарчука. Идею выдвижения на выборах музыканта пытаются довести до абсурда. Мол, да вы что, издеваетесь, ну какой ещё музыкант? И вернуть ситуацию в контролируемое русло.

Но появление этой технологии говорит о том, что кое-кто кое-где разнервничался".

Поющий кум Кучмы. Чем известен Иво Бобул

Народный артист Украины Иво Бобул родился в многодетной семье 17 июня 1953 года в селе Тереблече Черновицкой области.

Мать певца была домохозяйкой, отец – лесничим. Бобул рассказывал, что, когда умер отец, он оказался в школе-интернате, поскольку семья жила в нищете. Однако мать регулярно его навещала.

В 1968 году он окончил среднюю школу. В 1972 был призван в армию. Во время службы артист ездил с концертами по воинским частям, стал лауреатом Конкурса военной песни.

На профессиональную эстраду Иво Бобул вышел в 1979 в составе симферопольского ВИА Валерия Громцева "Море", а до этого он учился в Черновицком музучилище и пел в ресторанах. Но через год артист вернулся на Буковину и с 1980 года работал в Черновицкой областной филармонии. С 1984 года работал в Тернопольской филармонии солистом и руководителем ВИА "Виватон". В 1997 году стал солистом Черновицкой областной филармонии. Все это время Иво Бобул был известен лишь на региональном уровне.

Это изменилось только в 1990 году, когда Бобул вышел на общеукраинскую сцену с самой известной из своих песен "На Україну повернусь" Остапа Гавриша. На Бобула обратил внимание московский композитор Александр Морозов и пригласил в свой музыкальный центр в Черкассах.

Там были записаны песни "Старе джерело", "Рідна хата", "Місячне колесо", которые вывели Иво Бобула в лидеры среди исполнителей традиционной украинской эстрады. В Черкассах же и был снят первый видеоальбом Иво Бобула "Души колодец". В 1991 году Иво Бобул вернулся в Черновцы и начал петь в паре с Лилией Сандулесой. К слову, Бобул и Сандулеса были женаты, затем развелись в 2002 году, но сохранили дружеские отношения.

В 1995 году Иво Бобулу было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а в начале 1998 года он стал уже народным артистом.

Также Иво Бобул преподает вокал в Национальной академии циркового искусства.

Популярная группа "Танок на майдане Конго" создала саркастическую песню "Иво Бобул", где певец представлен в образе супергероя.

Самому артисту песня пришлась по душе, и в 2015 году он пел эту песню на сцене вместе с группой ТНМК.

Иво Бобул женат (это уже его четвертый брак), у него трое детей. Один из крестных младшего сына, 10-летнего Даниила – экс-президент Леонид Кучма.