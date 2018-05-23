В Днепре 22 мая в зону полицейских учений, где отрабатывались действия при атаке террористов и захвате заложников, попал детсад. На глазах у детей происходили стрельба и взрывы. Народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко рассказал про спецоперацию полицейских и извинился перед родителями и детьми за "неверное место для проведения операции".

Об этом сообщает "112 Украина".

"К сожалению, руководством КОРДа было выбрано неверное место для проведения операции. Рядом с этим заброшенным зданием находился детский сад. В то же время операция проводилась с использованием взрывпакетов, с использованием холостых патронов, которые создавали имитацию реальной перестрелки", - сказал он.

Геращенко обещал, что полиция встретится с родителями детей из детского сада и разъяснит, что это было ошибочно выбранное место для операции.

"Действительно был факт, когда были напуганы дети и их родители. Поэтому полиция приносит свои извинения за то, что это было сделано. Это было неправильно подобранное место. Думаю, сегодня сотрудники полиции встретятся с родителями, разъяснят, что это было ошибочно выбранное место для операции. Но сам подход к тому, что мы делаем такие тренировочные операции, правильный", - добавил он.

Нардеп также отметил, что "это была внезапная операция, согласно которой большинство сотрудников полиции даже не знали и отрабатывали вопрос, как будет работать полиция, в случае реальной ситуации".

Напомним, внезапные учения полицейских происходили 21 мая в Днепре вблизи детского сада. Согласно плану, четыре неизвестных в масках ограбили автомобиль инкассаторов, при этом два сотрудника получили ранения, а одного злоумышленники взяли в плен. В рамках тренировки в Днепре ввели оперативный план "Сирена", позже - план "Заложник".

Как сообщала "Страна", в Харьковской области мальчик нашел ручную гранату рядом с игровой площадкой детсада.

Напомним также, что в Беларуси трое малышей сбежали из детсада и пошли кататься на поезде.