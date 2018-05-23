Вечерняя сессия переговоров спикера Верховной Рады Андрея Парубия с Международным валютным фондом и Венецианской комиссией по законопроекту об Антикоррупционном суду не принесла результатов. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники в нескольких фракциях парламента.

По словам собеседников, ключевой вопрос, требовавший согласования с международными партнерами, о праве вето для Совета международных экспертов решен не был.

В частности, как сообщили сразу несколько членов комитета по вопросам правовой политики, который должен собраться для утверждения договоренностей с международными партнерами, они не получали никаких сообщений о собрании комитета или каких-либо решениях по итогам переговоров с МВФ.

Напомним, что 21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его на рассмотрение во втором чтении.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман приехал в Раду "проталкивать" закон об Антикоррупционном суде.

Также мы сообщали, что МВФ рекомендует создание Антикоррупционного суда с судьями без опыта.