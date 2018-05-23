После окончания чемпионата Украины и ухода из киевского "Динамо" группы ведущих игроков стало известно о первой покупке "бело-синих" под новый сезон.

Новым игроком киевлян станет полузащитник бразильского "Палмейраса" Данило Невес, по прозвищу Че Че.

Об этом сообщил репортер ESPN Эдуардо де Менезес в своем Twitter.

Фото: twitter.com/dumeneses

"Че Че на пути в "Динамо" Киев. Между "Палмейрасом" и новым клубом все согласовано, не хватает только успешного прохождения медосмотра и подписей под контрактом. Сумма трансфера составит 4,8 миллиона евро", - написал Эдуардо де Менезес.

25-летний футболист играет на позиции центрального полузащитника. Кроме того, Че Че может играть и опорником или же на правом фланге защиты.

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник "Динамо" Гонсалес заявил, что хочет покинуть команду.

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