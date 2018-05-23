Известного российского актера Николая Караченцова доставили в одну из московских клиник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

По данным источника, 73-летний актер подхватил вирус после химиотерапии, которую проходил в Израиле.

Стоит отметить, что у актера диагностировали четвертую стадию рака.

Ранее жена актера Людмила Поргина рассказала, что артист проходит лечение в Израиле. "Мы сейчас в Израиле, лечимся. У Коли четвертая стадия рака, мы боремся за его жизнь", - рассказала Поргина.

Также "Страна" писала о том, что супруга больного раком Николая Караченцова просит помочь собрать миллион на лечение мужа.

Также мы сообщали, что актер Николай Караченцов успешно прошел четвертый курс химиотерапии.

Как сообщала "Страна", у Николая Караченцова в прошлом году обнаружили неоперабельную опухоль легкого.