В воскресенье, 16 июня, украинцы будут отмечать День святой Троицы. Он входит в число двунадесятых христианских праздников, то есть 12 самых важных в году. Троица не имеет фиксированной даты, а является переходящим праздником, день которого меняется от года к году. Это связано с тем, что она празднуется на 50-й день после Пасхи, которая также имеет "плавающую" дату.

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День святой Троицы является официальным праздником в Украине. На государственные праздники положен дополнительный выходной. При этом в законе говорится, что если праздник выпадает на нерабочие дни, то дополнительным выходным является следующий за ним понедельник. Поэтому на Троицу у украинцев будут длинные выходные: суббота 15 июня, воскресенье 16 июня – сам праздник святой Троицы – и понедельник 17 июня.

Что это за праздник

День святой Троицы имеет еще название Пятидесятница. Это пятидесятый день после Воскресения Христова (Пасхи) - праздника, к которому привязаны многие другие церковные даты.

Корни праздника уходят еще в дохристианские времена. Давным-давно в Израиле это был земледельческий праздник жатвы. В этот день в жертву приносились плоды первого урожая, который начинали собирать к концу мая. Потом, в ветхозаветные времена, в эту дату начали отмечать Синайский Союз Моисея с Богом, который произошел примерно на 50-й день исхода евреев из Египта.

После Нового завета в этот день отмечается сошествие Святого духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед тем, как вознесся на небо. Сошествие Святого Духа указывало на тройственность природы Бога – он есть Отец, Сын и Святой дух. Последний сошел с небес в виде огненных языков в знак того, что он имеет силу жечь грехи, а также очищать и согревать души, и дал апостолам дар проповедовать.

В этот день в Иерусалиме был праздник, на который съехалось много евреев. Апостолы пошли проповедовать им Слово Божье, и около трех тысяч человек уверовали и приняли крещение. Считается, что именно в этот день апостолы стали истинными посланниками Бога на земле.

После сошествия Святого Духа апостолы, кроме чтения проповедей, также научились исцелять и пророчествовать, а также говорить на разных языках. После этого они разбрелись по всему миру, чтобы нести Слово Божье как можно большему количеству людей.

Как праздновать Троицу

Это очень важный для церкви праздник, и на него в храмах отправляется одна из самых красивых и торжественных служб. Священники и прихожане молятся о даровании благодати Святого Духа всем присутствующим, а также уже умершим.

Одна из главных примет Дня святой Троицы – травы и цветы. Травой декорируют храмы. Пучками трав и цветов, которые освящают в церкви, потом украшают дом. Также для украшения жилища и икон используются молодые ветки деревьев. Все это символизирует продолжение жизни, процветание и обновление души.

В этот день принято накрывать праздничный стол с пирогами и блинами, звать гостей и самим ходить к родственникам и друзьям.

Также в этот день традиционно гадают молодые девушки. К примеру, есть гадание на венке. Утром девушка шла в церковь с венком, а вечером пускала его по реке, загадав свое самое сокровенное желание. Если венок плывет по течению – желание сбудется, если же его прибьет к берегу – то нет.

Другое гадание – на травах. Перед сном нужно положить под свою подушку 12 трав, среди которых должны быть чертополох и папоротник. При этом нужно сказать: "Суженый-ряженый, приходи в мой сад гулять!" Во сне должен явиться будущий жених.

Хорошая примета – свататься на Троицу. В народе верили, что сватанье в День святой Троицы и венчание на Покрова – это залог счастливой и успешной семейной жизни. А вот жениться в этот день не стоит - по народным поверьям, между супругами встанет кто-то третий.

Собранные на Троицу травы и цветы обладают особой целебной силой. Их используют в лечебных целях, а также для травяных чаев.

День накануне Троицы – это Троицкая родительская суббота. В этот день принято ходить на могилы к умершим родственникам.