Кабинет Министров запретил ввоз в Украину шифера из России.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают "Украинские новости".

В частности, был запрещен ввоз в Украину листов асбестоцементных гофрированных (шифер).

Также документом предполагалось дополнить перечень запрещенных к ввозу из России товаров позицией, которая классифицируется по таможенному коду 3102 40 10 00 (смеси нитрата аммония и карбоната кальция или иными неорганическими веществами, которые не являются удобрениями, с вместимостью азота не более 28%), при этом из перечня была исключена товарная позиция, которая классифицируется по таможенному коду 3102 40 (смеси нитрата аммония и карбоната кальция или иными неорганическими веществами, которые не являются удобрениями).

При этом в ходе обсуждения указанного распоряжения председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник предложил оставить в перечне запрещенных к ввозу российских товаров товарную позицию 3102 40.

В свою очередь первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что указанный вопрос будет доработан в однодневный срок.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина впервые проиграла России дело в Арбитраже ВТО.

Также Порошенко подписал решение СНБО о санкциях.