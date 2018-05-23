Украинская телеведущая Леся Никитюк, известная по программе "Орел и решка", опубликовала в соцсети фото, на котором она изображена топлесс и прикрывает грудь тарелкой с клубникой.

Снимок теледива разместила в своем Instagram.

Фото: instagram.com

Напомним, что Леся Никитюк вела популярную программу "Орел и решка" вместе с Региной Тодоренко. Ранее - с Андреем Бедняковым. Также она была ведущей шоу "Вокруг М", в котором в разных странах мира она знакомилась с местными мужчинами и рассказывала телезрителям об особенностях их характеров и нравов.

Ранее "Страна" писала о том, что ведущая "Слабого звена" попала в базу "Миротворца".

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