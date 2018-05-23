Мужчина, пострадавший при взрыве на базе отдыха в Затоке Одесской области, является гражданином Молдовы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на работников полиции.

27-летний мужчина получил ожоги 70% тела и был срочно госпитализирован.

В полиции также подтвердили, что взрыв мог стать следствием попытки поджога помещения. Вероятно, пострадавший с напарником пытались поджечь одну из комнат базы отдыха, но произошел взрыв газовоздушной смеси.

Подельник успел скрыться с места происшествия в неизвестном направлении.

Детали происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Как сообщала "Страна", под Одессой в жилом доме также произошел взрыв. По прибытию на место инцидента выяснилось, что в результате взрыва без последующего горения произошло разрушение крыши пристройки к частному жилому дому.