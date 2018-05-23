23 мая в Днепре на сессии городского совета депутаты приняли решение о запрете продажи алкоголя в ночное время. Ограничение будет действовать с 22:00 до 07:00. Об этом пишет Информатор.

За решение депутаты проголосовали почти единогласно.

Таким образом, в Днепре с 22:00 до 7:00 ежедневно, в том числе и в выходные и праздничные дни, будет запрещена продажа пива (за исключением безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин.

Уточняется, что запрет не распространяется на время проведения фестивалей, митингов, общегосударственных и религиозных праздников, концертов и других мероприятий.

По мнению депутатов, запрет продажи алкогольных напитков в ночное время - нормальная практика для многих стран Европы.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал законопроект №314, который предлагает предоставить полномочия органам местного самоуправления устанавливать запрет по продаже алкогольных напитков в ночное время, кроме заведений ресторанного хозяйства.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве готовят жесткий запрет ночной продажи алкоголя. Будут штрафовать и отбирать лицензии.